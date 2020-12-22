شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تشارك فى تحدى "محسود" بآلة الماريمبا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نسمة عبد العزيز، في تحدى أغنية السوبر ستار عمرو دياب "محسود"، الذى أطلقه الهضبة خلال الأيام الماضية، بعد طرح البرومو الخاص بالأغنية، وطلب من الجميع المشاركة في التحدى بغنائه، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، مقطع فيديو لها وهي تؤدى التحدى بآلتها الموسيقية "الماريبا"، التي تشتهر باللعب عليها.

وكان قد شارك النجم اللبناني وائل جسار فى تحدي الهضبة، وأشاد الهضبة بغناء جسار، وأعاد نشر مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر" وهو يغني على العود، قائلا: "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".