مغنى أمريكى يدخل موسوعة جينيس بفضل "وجه البراءة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المغني الأمريكي بورتوريكي الأصل برينس رويس موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل أغنيته "وجه البراءة" بعد تصدرها قائمة بيلبورد تروبيكال إيربلاي لأكبر عدد من الأسابيع.

وقال رويس "أرقام جينيس هي جزء من حياة الجميع، وحياتى أيضاً. أتذكر كيف أننى كنت أهتم للغاية فى صغرى بما كان يحويه الكتاب كل عام.. وكفنان لم أتخيل مطلقاً حصولى على جائزة لتحطيم أحد أرقام جينيس القياسية".

وأضاف "تحقيق هذا الإنجاز يحفزنى أكثر إنها طريقة للاستمرار فى جلب الفخر لجمهورية الدومينيكان وجميع تضحيات والدى".

وأصدر برينس "وجه البراءة" ضمن ألبومه "الأنا العليا" والذي احتفل بواسطته بـ10 أعوام من المسيرة الفنية، واحتلت هذه الأغنية المركز الأول من قائمة بيلبورد تروبيكال إيربلاى في الفترة بين 28 مارس وحتى 17 أكتوبر 2020.

وكان الرقم القياسى السابق هو المسجل باسم أغنية رقصة كودورو لدون عمر ولوسنزو فى 2010، ومناصفة مع مخلد أشهر أغنية لفرقة أفنتورا العام الماضى.

على جانب آخر، نجح إيمينيم فى تحطيم رقم قياسي جديد بأغنيته Godzilla التى طرحها فى ألبومه الجديد Music to be Murdered by.

ونجح M فى انعاش لقبه الرابر الأكثر روعة من جديد، بعد تحطيمه للقبه القياسي، وقام بغناء 229 كلمة في 30 ثانية فقط داخل أغنيته Godzilla ليكسر بذلك الرقم القياسي الذي كان يمتلكه في أغنيهMajesty، و Rap Godاللذان طرحا عام 2013 و2018.

معدل ترديد الكلام الذي حطمه المطرب الأكثر شهرة فى تاريخ الراب، هو 7.6 كلمة فى الثانية، وهو رقم قياسى جديد فى عالم الراب.