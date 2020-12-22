شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تحيى ذكرى ميلاد عبد الحى أديب: جمع بين الكلاسيكية والحداثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة رانيا يوسف، ذكرى ميلاد الكاتب الكبير عبد الحي أديب، حيث نشرت مجموعة من أفيشات أفلام قام بكتابتها، وعلقت على الصورة، "اليوم يمر ذكري ميلاد الكاتب الكبير عبد الحي أديب، الكاتب الذي استمرت مسيرته الي نصف قرن جمع بين الكلاسيكيه والحداثه وقدم لنا أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية والتي نتذكر منها الكثير حتى اليوم وغيرها من الأفلام التي شكلت وجدان الكثير من الجمهور العربى".



رانيا يوسف على تويتر

من أشهر الأعمال التى قدمها عبد الحى أديب للسينما المصرية، باب الحديد، وامرأة على الطريق، وسلطان وأبو حديد، وأم العروسة، والساحرة الصغيرة، وأنا وهو وهى، وزوجة من باريس، والمماليك، وغيرها من عشرات الأفلام.

من جانبها، انضمت رانيا يوسف إلى مسلسل "عش الدبابير" بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، حيث من المقرر أن تقدم رانيا دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، وجاء ترشيح رانيا بعدما اعتذرت النجمة حنان مطاوع في اللحظات الأخيرة بسبب انشغالها بمسلسلها الجديد "ورد".