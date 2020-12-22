شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات بين شام الذهبى ووالدها وأختها: أعظم هدية قدمها لى والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت شام الذهبى ابنة النجمة أصالة نصرى جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها مع أختها الصغرى من والدها أيمن الذهبى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهم يتبادلان القبلات، مصحوبة بتعليق: "كوني أختا كبيرة لأخواتى هى أعظم هدية قدمها لى والدى".



شام الذهبي



شام الذهبي ووالدها وشقيقتها



شام وشقيقتها الصغري

وكانت شام الذهبى قد وجهت رسالة حب ودعم لوالدتها الفنانة أصالة، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورتين تجمعهما، وكتبت عليهما قائلة "حبى لك لا يوصف، أنتى كل شىء، أنت الحب والعطاء والتسامح والسعادة والصدق أنتى الحقيقة والوضوح والقوة، أنت كل شىء، بطلتى الخارقة".



صورة أخري

وعلقت الفنانة أصالة قائلة "يا نور عيوني والله صحّ أنتي بنتي وبتحبّيني زيادة بسّ أحرجتيني منّ كتر جمال تعبيرك، الله يحفظلي يا دنيتي الحلوة وأجملّ استثماراتي".

ومن ناحية أخري كانت قد وجهت الفنانة أصالة، رسالة إلى جمهورها بعد إحيائها حفلا غنائيا "أون لاين" بقيادة المايسترو هاني فرحات مؤخرًا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورًا من الحفل معلقة: "في هذا اليوم كان امتحاني.. كيف لي أنّ أراكم وأستشعر دفء قلوبكم منّ خلف شاشه؟.. كان إصراري على إسعادكم أقوى ممّا هو عليه".

وأضافت أصالة موجهة حديثها إلى جمهورها: "تخيّلت وجوهكم مبتسمة فَرِحة.. وتماهيت معكم رغم البعد.. شكراً أحبّتي على دعمكم ومحبّتكم وثقتكم الّتي قوّتني وزوّدتني عزيمة وأملاً ومحبّه.. كانت ليلة كحبّة دواء لأيّام ليست كما أتمنّى .. طاب قلبي فيها وتحرّرت روحي".

وطرحت مؤخرا النجمة السورية أصالة نصرى كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع يوتيوب، والتى قدمتها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم" طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث ضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.