شكرا لقرائتكم خبر عن صور تراها لأول مرة .. مديحة يسرى مع زوجها شيخ الطريقة الصوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوجت الفنانة الكبيرة مديحة يسرى أكثر من مرة خلاف زيجتها الشهيرة من الفنان الكبير محمد فوزى، وكان أخر هذه الزيجات زواجها من أحد مشايخ الطرق الصوفية التى انفصلت عنه بعد سنوات قليلة من الزواج.

ونعرض فى التقرير التالى عدد من الصور النادرة التى ربما يراها الجمهور لأول مرة للفنانة الكبيرة مديحة يسرى - التى حصلت الخليج 365 عليها من خلال ابن شقيقها - وذلك خلال فترة زواجها من الشيخ إبراهيم سلامة الراضى

قال خليل حبيب ابن شقيقة الفنانة الكبيرة مديحة يسرى أنها تزوجت 4 مرات أولها من الفنان والمطرب محمد أمين والذى كان بوابتها لعالم الفن، حيث كان والدها وأسرتها يرفضون دخولها المجال الفنى.



خليل حبيب ابن شقيقة مديحة يسرى أثناء الحوار

وتابع ابن شقيق الفنانة الكبيرة الراحلة أن الزيجة الثانية لعمته كانت من الفنان والمذيع والطيار والمنتج والمخرج متعدد المواهب أحمد سالم، أما زيجتها الثالثة والأشهر فى حياتها فكانت من الفنان الكبير محمد فوزى، الذى تعاونت معه فى العديد من الأعمال وكان أحب أزواجها إلى قلبها، وانجبت منه طفلة توفيت وهى رضيعة، وابنها الوحيد عمرو الذى توفى فى سن 26 عاما.



مديحة يسرى وزوجها الشيخ إبراهيم سلامة الراضى

أما الزيجة الرابعة والأخيرة للفنانة مديحة يسرى فقال ابن شقيقها أنها كانت من الشيخ إبراهيم سلامة الراضى شيخ الطريقة الشاذلية، والذى تعرفت عليه من خلال زوج شقيقتها، حيث كان أحد مريديه وكانت تلجأ له لسؤاله فى بعض الأمور الدينية.



مديحة يسرى وزوجها وأشار خليل حبيب أن عمته ابتعدت خلال فترة زواجها من الشيخ إبراهيم عن الفن لفترة، مؤكداً أن زوجها لم يطلب منها ذلك ولكنها رأت أنه لن يكون من اللائق أن تعمل بالفن، وهى متزوجة من شيخ طريقة وله مريدين.