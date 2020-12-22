شكرا لقرائتكم خبر عن الأسود يليق بها .. حنان مطاوع تتألق فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بإطلالة أنيقة غاية في الجمال، حيث أرتدت جاكيت جلد باللون الأسود المطرز، وشاركت متابعيها بصو من جلسة التصويرعبر حسابها على إنستجرام، وحازت الصور على إعجاب متابعيها متغزلين في إطلالتها وجمالها.



حنان مطاوع

واعتذرت حنان مطاوع مؤخراً عن تقديم دور البطولة النسائية فى مسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد الجديد والذى يحمل اسم مؤقت هو"عش الدبابير"، وذلك بعد تعاقدها على العمل منذ فترة وبدء التحضيرات الخاصة بدورها، إلا أنها وجدت صعوبة فى التنسيق بين تصوير "عش الدبابير" ومسلسلها الآخر "ورد" لاسيما أن الأول سيتم تصويره بالكامل فى العاصمة اللبنانية بيروت.



الفنانة حنان مطاوع

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة المطلقة الأولى فى مسلسل "ورد" وفضلت هذا العمل عن المشاركة فى "عش الدبابير"، لرغبتها فى تجربة خطوة البطولة، ويشاركها فى بطولة "ورد" نضال الشافعي، مى كساب، هادي الجيار، عايدة رياض، محمد لطفي، سارة الشامي، تيام مصطفي قمر، أحمد صيام، مي كساب، ومن تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

وعرض مؤخراً لحنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، بالاشتراك مع الفنانين: بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.