شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام فى أحدث ظهور لها بالحجاب والكمامة: صباحى محبتكم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، فيديو جديد من داخل سيارتها، حيث ظهرت مرتدية الحجاب، كما التزمت بالإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، بارتداء كمامة طبية باللون الأسود، وعلقت على مقطع الفيديو: "صباحي محبتكم.. صباح الفرح"، ولاقى أحدث ظهور للنجمة الإماراتية إعجاب عدد كبير من متابعيها، فقالت إحدى المعلقات :"لايق عليكي كتير الحجاب".



احلام الشامسى

ويشار إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام، كانت قد تلقت الجرعة الثانية من تطعيم فيروس كورونا، أكتوبر الماضى، وقالت - حينها - فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً ثم لجهود بلادي الإمارات حكومتنا الرشيدة التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا.. اللهم انفعنا وانفع بنا والتطعيم هو طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".

وسبق ذلك تألق الفنانة الإماراتية أحلام في حفل غنائي، أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية، وحينها شاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي، وعلقت عليها: "أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري".