شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى وتايسون ووليد منصور يحتفلون ببداية تصوير "أهل الكهف" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية تصويره، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، تضم النجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، والفيلم يشارك ببطولته أيضا النجمة غادة عادل، النجم محمود حميدة، الفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد، و النجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.



فريق عمل اهل الكهف



أيمن بهجت قمر وخالد النبوى مع وليد منصور أيمن بهجت قمر وخالد النبوى مع وليد منصور

وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد " أهل الكهف"، وغرد عبر حسابه على تويتر، قائلا:"أهل الكهف دعواتكم فيلم صعب بس هيه دي حلاوة السيما"، وكتب له الفنان هانى رمزى، قائلا:" مبروك يا عمرو وإن شاء الله يكسر الدنيا".

وكان آخر أفلام المخرج عمرو عرفة "آخر ديك فى مصر" عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، ومى عمر، وانتصار، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وملك قورة، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد على رزق، وآخرون، من تأليف أيمن بهجت قمر، ويذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية.