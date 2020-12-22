شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة: أهل الكهف فيلم صعب بس هى دى حلاوة السيما.. وهانى رمزى يهنئه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد " أهل الكهف"، وغرد عبر حسابه على تويتر، قائلا:"أهل الكهف دعواتكم فيلم صعب بس هيه دي حلاوة السيما"، وكتب له الفنان هانى رمزى، قائلا:" مبروك يا عمرو وإن شاء الله يكسر الدنيا".



عمرو عرفة

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصرى، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وكان آخر أفلام المخرج عمرو عرفة "آخر ديك فى مصر" عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، ومى عمر، وانتصار، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وملك قورة، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد على رزق، وآخرون، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.