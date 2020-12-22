شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله بيمسى ويودع 2020 بأبيات شعر من تأليفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم صلاح عبد الله، على توديع عام 2020 بأبيات شعر من تأليفه عبر حسابه على تويتر، و كتب صلاح، قائلا:"عشرين عشرين بتلم عزالها، حترحل عنّا وبعد رحيلها، فيه ناس حتدعي عليها، وناس حتدعيلها، صلاح عبد الله بيمسي".



صلاح عبد الله

وأعرب صلاح عبد الله عن سعادته البالغة للاحتفالية التي أقامها الفنان محمد صبحي بمناسبة مرور 50 عاما على مسيرته الفنية، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "كلام مهم..عشان صلاح يرتاح... هو كَرَّم كل اللي شاركوه في مسيرته50 سنة فن ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومساعدين وإدارة مسرحه وعماله... همه ليهم تحفظ على شكل التكريم بسبب تمثاله الذي يحمل اسم المُكرَم... إحنا كنا مبهورين وسعداء بصيغة الاحتفالية الرائعة عرضًا وتنظيما".

ووجه صلاح عبدالله رسالة إلى جمهوره قائلا: "عن نفسي لم أذهب (لتكريمي) بل(لتكريمه) لأقول له شكرًا على ما قدمته لي وللفن وللوطن.. همه أحرار ولكن هوه حُر، وأنا حر وأنت حُر.. تتفق أو تختلف معي أو معه ولكن بدون تجاوز".

من جانبه، أوضح الفنان محمد صبحي فكرة صناعة تمثال له كجائزة للفنانين الذين يكرمهم في مسيرته، والذين كانوا شركاء نجاح بعد الجدل المثار على السوشيال ميديا والانتقادات التي وجهت له فقال: أولاً أنا أشكر كل الناس الذين دافعوا عني بخصوص هذا الأمر لأنهم لديهم نضج برغم أن هذا الجدل لا يعنيني لأن المنتقدين تركوا كل شيء في الاحتفالية التي لم يحضروها وركزوا علي ذلك الأمر إذن هؤلاء أشرار لم يحاولوا فهم الموضوع ولذلك فهذا ليس نقدًا فهم لديهم نية في الانتقاد .