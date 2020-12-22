شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تكشف سبب تعمد خيرى بشارة إبكائها أثناء تصوير "آيس كريم في جليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت الفنانة سيمون، موقفا مؤثرا حدث لها أثناء تصويرها فيلم "آيس كريم في جليم"، حيث نشر الناقد محمود عبد الشكور، صورة على فيس بوك للقطة من الفيلم، وعلق قائلا "سيمون فى آيس كريم فى جليم للمخرج خيرى بشارة .. ومما يزيد من تأثير اللقطة التناقض الحاد بين بكاء سيمون وابتسامة مادونا فى البوستر على يسار الصورة، وكأنه تعبير بصرى مدهش عن المسافة الهائلة بين أحلام الشخصية وواقعها"



الناقد محمود عبد الشكور

وعلقت سيمون على ملاحظة الناقد قائلة، "اشكرك جدا .. بعد وفاة والدي الله يرحمه رغم ان هو اللي مضي الفيلم.. استاذ خيري بشارة قالي بابا مات خلاص مش هاتشوفيه تانى اكشن.. ومبطلتش عياط .. لقطة حقيقية ...رغم التمثيل .. وفيه لقطات كتير تمثيل في الحقيقة.. ومادونا كانوا بيشبهوني بيها"



سيمون على تويتر

قبل أسابيع كانت سيمون قد أحيت الذكرى السادسة لوفاة والدتها ميما عزيز عبد السيد، التى رحلت يوم 26 أكتوبر عام 2014، بعد صراع مع المرض، معربة عن حبها واشتياقها لها، حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك عدة صورة لوالدتها فى مراحل مختلفة من حياتها وحتى قبل فاتها، صحبتها بتعليق: "وحشتينى وبحبك.. السنة السادسة من غيرك، ماما.. الله يرحمك".

كما كشفت النجمة سيمون، مؤخرا، قصة أغنية "أحب أقولك" التى ضمتها إلى الألبوم الذى حمل نفس الاسم، وتم طرحه فى تسعينيات القرن الماضى، وقصة تأجيلها لنحو 4 أعوام كاملة بعد عدم اقتناع مكتشفها طارق الكاشف بغنائها، قائلة: "أحلامى وأفكارى وأرائى قد تكون مؤجلة أو مُرحلة، لكنها لا تنتهى".