شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يرد على جدل اقتباس قصة "لؤلؤ" من حياة شيرين عبد الوهاب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المخرج، محمد سامي، على الجدل المثار حول مسلسل "لؤلؤ" وعلاقته بالسيرة الفنية للنجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا :"مش هرد علي الكلام ده لأن في ناس بتحب دائما تتكلم وخلاص .. مسلسل محدش من اللي كاتبينه قال انه متاخد عن قصة مين .. كان حد اتفرج علي المسلسل عشان يحكم كدة ولا قرا نص المسلسل كل دي تكهنات وأفكار انا مش شايف انها صحيحة أو مظبوطة".

وأكد محمد سامي في تصريحات تليفزيونية له أن مسلسله "لؤلؤ" طريقة سرده للأحداث مختلفة، وكل من شاركوا فيه بذلوا مجهودا كبيرا، وسيترك الجمهور يحكم عليه بعد مشاهدته.

كما رد محمد سامي على الانتقاد الذي وجه له، من قبل المنتج محمد العدل؛ بسبب وضع اسم محمد سامي على أفيش مسلسل "لؤلؤ"، كمشرف على الإخراج، قائلا :"ممكن يكون مخدش باله إن دي حاجة موجودة في العالم كله في مسلسلات كتير..وحاجة كمان حصلت في مصر قبل كده وحقه ينتقد براحته..وأنا مش هقدر أرد على دكتور محمد، وهو على راسي".

وطرحت شركة سينرجى البرومو الرسمي لمسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، المقرر عرضه على قناة on، بدءًا من يوم 27 ديسمبر الجارى، وهو قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، واحتوى البرومو على مشاهد رومانسية بين لؤلؤ بطلة العمل- مى عمر ومحمد الشرنوبى، فضلاً عن مشاهد الإثارة والتشويق بين لؤلؤ ورجل الأعمال أحمد زاهر، كما احتوى البرومو على مشاهد التحدى والصمود، وأوضح البرومو الديكورات المبهرة والصورة الجيدة للعمل.