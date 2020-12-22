شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تخضع للحجر المنزلى بسبب كورونا قبل سفرها للإمارات وتتمنى الشفاء لمديرة أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت المطربة أنغام إصابتها بفيروس كورونا بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض وزوجها الفنان محمد الشرنوبي بالفيروس.

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية للإعلامى عمرو أديب : لم أقابل راندا وزوجها منذ فترة طويلة، فأنا لا أفارق منزلي منذ مدة، ولم أخضع لأي اختبارات أو تحاليل للكشف عن إصابتي لأني لم أكن مخالطة لهما".

وأضافت: "أتمنى لهما الشفاء، فهما يتحسنان الآن، وكنت أتمنى زيارتهما لكنه أمر مؤجل، لكني لم أشاهدهما منذ قرابة شهر".

ومن ناحية أخرى، تستعد أنغام لحفلها المقبل بالإمارات، والذي ستحييه في مدينة الشارقة على مسرح مدرج خورفكان، برفقة المايسترو هاني فرحات، بمناسبة رأس السنة.

تغنى أنغام بالحفل لأول مرة على المسرح أغانى ألبوم «مزح» بعد نجاحه الكبير، منها؛ «مزح»، "غريب"، "ألف أسف"، "لا تستغرب"، "لايقين"، «"دور"، "اسمك حبيبى"، "أنانى"، "أكتب لك تعهد"، "عمرى معاك"، "ياريتك فاهمنى"، "حالة خاصة جدا".

وكانت راندا قد أعلنت إصابتها بالفيروس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "نتيجة التحليل طلع كورونا إيجابي وكان أسبوع صعب بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن"، وذلك بعد إعلان زوجها محمد إصابته أيضاً.