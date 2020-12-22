فيديو.. لماذا لم يُخرج محمود المليجي رغم أنه مثل وأنتج وكتب للسينما ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الراحل محمود المليجي في لقاء تليفزيوني عن أسباب امتناعه عن الإخراج في السينما ، بعدما أنتج ومثل وكتب العديد من القصص ، وقال المليجي الذي تمر اليوم ذكري ميلاده : لأنني يوم ما أفكر في الإخراج يوم ما أفكر في اعتزال التمثيل فصاحب بالين كداب .
الفنان محمود المليجي أجاب علي أسئلة كثيرة وجهها إليه الإعلامي الراحل طارق حبيب في برنامجه " من الألف إلى الياء " ، كما تحدث عن توفيق الدقن وعادل أدهم وفريد شوقي .
وانتقد المليجي خلال اللقاء الفنان فريد شوقي وسفره الي تركيا ومشاركته في أفلام من إنتاج تركي ، وقال أنه يتشابه فنيا مع فريد شوقي أنهما مجرمين في السينما ولكن لكل واحد إجرامه وشكله الذي يظهر به .
كشف المليجي خلال اللقاء عن أسرار كثيرة في حياته وحياة أصدقائه من النجوم وخاصة الفنان فريد شوقي ، كما تحدث عن الممثل الذي يستسمر نجاحه في دور ويعيد ويزيد في تقديمه وقال أن أشهر جملة : " طيب أنا وأنت والزمن طويل "،
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