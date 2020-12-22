شكرا لقرائتكم خبر عن مابتركزش فى التفاصيل .. طلة رجالية لنجمة الأناقة دوا ليبا فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية دوا ليبا التى تٌعرف بأناقتها ورقى إطلالتها خلال خروجها من فندق Bowery الموجود فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تحمل كلبها "ديكستر".

فاجأت دوا ليبا مغنية "Levitating" أنها ارتدت إحدى قطع الملابس الرجالية وهو ما يؤكد أن دوا ليبا تهتم فقط بالظهور أنيقة دون التركيز فى التفاصيل.

ظهرت دوا ليبا مرتديه "جاكت" من مجموعة ملابس رجالية وهو مصنوع من الجلد باللون الأسود المطرز بشعار دار أزياء "Balenciaga" والذى وصل سعره 4615 دولارا.

فى حين قررت النجمة الشهيرة أن تنتقى البنطلون الذى ارتدته من مجموعة تصميمات " The Row " وسعره 790 دولار .

يذكر أن دوا ليبا أبهرت مؤخرا متابعى برنامج "Saturday Night Live" حيث قدمت خلال الحلقة أغنيتين من أجمل الأعمال الغنائية التى قدمتها النجمة الشهيرة خلال عام 2020، وجاء ظهور دوا ليبا بعد أكثر من عامين من ظهورها الأول فى هذا البرنامج الشهير .

وحسب موقع "ام ان أى" كان من المقرر أن تظهر المغنية دوا ليبا فى الأصل بهذا البرنامج فى شهر مارس الماضى وذلك لدعم ألبومها الأخير الذى حمل عنوان "Future Nostalgia"، وذلك قبل توقف التسجيل بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا.

قدمت دوا ليبا أغنية "Don’t Start Now" التى حققت نجاح مذهل منذ إطلاقها، كما قدمت أغنية "Levitating" التى قدمتها دوا ليبا عدة مرات بـ "ريميكسات"مختلفة .