شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة فى كواليس تصوير الموسم الجديد من برنامج "سهرانين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أمير كرارة فى كواليس تصوير الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي حقق نجاحا كبيرا من قبل، ويستضيف نجوم الفن والغناء فى كل حلقة وتشهد الحلقة فقرات فنية غنائية ودردشة مع الضيوف، ويذاع البرنامج على قناة on e، ومن جهتها، نشرت الاستايلست مى جلال الفيديو عبرحسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه: "ترقبوا الموسم الثاني من سهرانين مع النجم أمير كرارة".



امير كرارة

وحصل النجم أمير كرارة على أجازة أمس الاثنين من تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" والذى يشاركه في البطولة النجم أحمد السقا، لاستكمال تصوير حلقات الموسم الجديد من "سهرانين" الذى يعرض قريباً.



امير

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى .