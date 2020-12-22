شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يشارك بتحدى أغنية محسود.. والهضبة:إحساس عالى وعظمة كالعادة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم اللبناني وائل جسار فى تحدي أغنية "محسود" الذى أطلقه الهضبة عمرو دياب خلال الأيام الماضية، بعد طرح البرومو الخاص بالأغنية وطلب من الجميع المشاركة في التحدى بغنائه، وأشاد الهضبة بغناء جسار، وأعاد نشر مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر" وهو يغني على العود، قائلا: "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".

وعلق وائل جسار على كلام الهضبة عبر حسابه بموقع "انستجرام" قائلا: "حبيبي يا عمرو يا هضبة ويا أخويا انت دايما معودنا على الحاجات الحلوة زي قلبك النظيف".



واائل جسار

فيما تفاعل عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا الهضبة عمرو دياب الغناء، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل، لتحدث ثورة جديدة فى طريقة تقديم الأغنية وهى الفكرة التى نجح من خلالها الهضبة فى الترويج لألبومه.

وخاض عدد كبير من الفنانين، التحدى مع الهضبة عمرو دياب وشاركوه الغناء، منهم رامى صبرى وأحمد جمال ومحمود الليثى ومحمد محسن وأحمد حاتم وأيمن بهجت قمر، وقال الإعلامى عمرو أديب، أن الفكرة التي طرحها الهضبة عمرو دياب بطرح كوبليه من أغنية محسود، ليتفاعل معها الجمهور، نجحت في خلق حالة فنية جميلة من خلال فكرة ذكية للترويج للألبوم.

وكان الهضبة قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" ، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".