شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تروج لمسلسلها الجديد " لؤلؤ" بصورتين عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة مى عمر، لمسلسلها الجديد"لؤلؤ" المقرر عرضه على قناة on، بدءًا من يوم 27 ديسمبر الجارى، ونشرت صورتين لها من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة:" أول يوم عرض لؤلؤ 27 إن شاء الله".





مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

وتشارك مى عمر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، حيث تجسد مى البطولة النسائية في أحداث المسلسل، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، وإنتاج سينرجى .

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.