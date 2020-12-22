نصر محروس يكشف عن مفاجأة تجمعه بمصطفى شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: يستعد المنتج نصر محروس لعمل فني جديد يجمعه بالمطرب مصطفى شوقي، والشاعر عزيز الشافعي، خلال الفترة المقبلة. ونشر محروس صورتين تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "استنونا بنجهزلكم قنبلة جديدة للنجم مصطفى شوقي، مع حبيبي وأخويا الصغير الملحن الشاعر العبقري عزيز الشافعي". يذكر أن أحدث أعمال نصر محروس أغنية "صح صح" للفنانة ميس حمدان، وهي من كلمات أسامة السليمي، ألحان محمد البدر".

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