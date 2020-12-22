رسالة نبيلة عبيد لمحمد صبحي: 50 سنة فن ورقي واحترام وعظمة يا أستاذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كرم الفنان محمد صبحي، الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضمن احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها مساء الجمعة الماضية في مدينة سنبل.

ونشرت عبيد، صورة للتمثال الذي منحه محمد صبحي للمكرمين، وعلّقت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "50 سنة فن.. 50 سنة رقي واحترام.. كل سنة وأنت بينا.. تفضل منور دنيتنا فن وعظمة يا أستاذ.. تهنئة خاصة تقديرا مني للأستاذ محمد صبحي".

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، مساء الجمعة الماضية، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله 120 فنانا وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

احتفالية "50 سنة فن" ترصد الحالة الفنية التي مرّ بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.