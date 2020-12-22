محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي عن بدء تصويره مشاهده في فيلم "أهل الكهف". نشرت فاتن صورة مجمعة في إطار واحد لزوجها وأخرى لـ"كلاكيت" العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت فاتن على الصورة : "بدأ النجم مصطفى فهمي تصوير أحدث أعماله الفنية السينمائية فيلم (أهل الكهف)، المأخوذ عن رائعة توفيق الحكيم معالجة درامية وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور ومن إخراج عمرو عرفة". أضافت فاتن: "ويعكف مصطفى فهمي على تصوير مشاهده هذه الأيام مع باقة فنية في عدة مواقع تصويرية، وقد عبّر عن إعجابه بالعمل وحماسه له وسعادته بأجواء التصوير وكواليسه". وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى فهمي يبدأ تصوير فيلم "أهل الكهف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.