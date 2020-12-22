مي كساب تنشر صورة من كواليس "اللعبة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي كساب صورة من كواليس مسلسل "اللعبة 2"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت مي على الصورة : "شيمو اللعبة، قريبًأ على شاهد". الجزء الثاني من اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورانيا يوسف وأحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.

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