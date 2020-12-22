الجمعة..حفل غنائي لـ نانسي عجرم على mbc

تستقبل قناة MBC حفلاً غنائياً للفنانة نانسي عجرم، وذلك ضمن برنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.
يّذاع الحفل يوم الجمعة في تمام الساعة الـ9 بتوقيت مصر، الـ 10 بتوقيت السعودية، على قناة MBC.
يأتي الحفل ضمن البرامج الاحتفالية للقناة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، التي تمنع التجمعات الجماهيرية الكبرى للحد من الإصابة.
إضافة إلى اذاعة مجموعة من حفلات مطربي الخليج، أبرزهم"ماجد المهندس، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، ..غيرهم".
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طرحت نانسي مؤخراً، أغنيتها الجديدة "إلى بيروت الأنثى"، التي حصدت اكثر من 2 مليون و 700 ألف مشاهدة خلال شهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات
اه يا عشاق بيروت القدامى هل وجدتم بعد بيروت البديلا ان كونا ليس لبنان فيه سوف يبقى عدما او مستحيلا".
إضافة إلى أغنية "قلبي ياقلبي"، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 30 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:نبيل خوري، ألحان: باسم رزق.
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