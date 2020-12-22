غداً .. نضال الشافعي ووسام المدني ضيوفا ببرنامج "كلام وسط البلد" على راديو مصر

يحل الفنان نضال الشافعي ووسام المدني مؤلف ومخرج فيلم "خان تيولا"، غدا الأربعاء، ضيوفا ببرنامج "كلام وسط البلد" على راديو مصر.
ويتحدث "نضال" عن تجربته بفيلم "خان تيولا " وأصعب المشاهد التي قدمها وتعاونه مع الفنانة وفاء عامر وأسرة العمل، كما يتحدث وسام المدني عن كيفيةاستعداده للفيلم قبل تصويره ومراحل كتابته للعمل، والكواليس التي جمعته بنجوم الفيلم خلال مراحل التصوير.
برنامج "كلام وسط البلد" من تقديم نسرين عكاشة وكريم كوجاك، وإعداد نورهان الحملاوي، ويذاع البرنامج من الساعة ٤ - ٦ مساء.
يعرض فيلم"خان تيولا "حالياً، بجميع دور العرض السينمائي، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
فيلم"خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة: نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.
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