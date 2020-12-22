فيديو.. محمد الشرنوبي يتحدى كورونا بأغنية "محسود"

شارك الفنان محمد الشرنوبي، في التحدي الشهير لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر الشرنوبي مقطع الأغنية، عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"،بالرغم من إصابته مؤخراً بفيروس كورونا، إضافة إلى زوجته راندا رياض التي أّثبتت إيجابية إصابتها.

قدم دياب "محسود "أخيراً، في أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد، كلمات: تركي آل

الشيخ، ألحان: خالد عز، تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أنا وأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا مين".

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وأطلق دياب تحدي "محسود"، خلال الأسبوع الماضي بعد طرح البرومو الدعائي لها، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم "رامي صبري، رامي جمال، أحمد جمال، مي فاروق، كارمن سليمان".

يذكر أن الشرنوبي يشارك حديثا، من خلال مسلسل "لؤلؤ"، المقرر عرضه الاحد القادم عبر إحدى القنوات الفضائية، بجانب كلاً من "مي عامر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام".

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