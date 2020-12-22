الأولى من نوعها … فنانة مصرية شهيرة ترفع دعوى قضائية ضد طليقها!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:01 مساءً - منذ 51 دقيقة

أقدمت فنانة مصرية على رفع قضية هي الأولى من نوعها ولم يسبق حدوثها في القضاء المصري، ضد طليقها تجبره فيها على رؤية طفلمها، وهي دعوى غير موجودة في القانون المصري، لكنه قلب الأم، الذي يقدم على أي شيء لسعادة الابن، هذا ما أكدته الفنانة مي حسن.

وأضافت الفنانة، خلال حوارها لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، وفقا لموقع “elwatannews” أن:

“هناك موقفا حدث في آخر ميلاد لنجلي، واكتشفت أنه اشتكى من والده بسبب الهدية التى جلبها له، والتي تبين أنها تناسب طفلا في عمر الثلاث سنوات رغم بلوغه الـ11 عاما”.

وصرحت بالقول: “مش عاوزة ابني يتعقد… علشان كدة رفعت القضية”.

منوعات

GMT 08:24 22.12.2020انسخ الرابط 0 0 0

تابعنا عبر

في خطوة غريبة ونادرة الحدوث، رفعت فنانة شهيرة، قضية هي الأولى من نوعها في المحاكم المصرية، فضلا عن عدم وجودها في القانون المصري، ولكنه قلب الأم، الذي يقدم على أي شيء لسعادة الابن، هذا ما أكدته الفنانة مي حسن.

وأضافت الفنانة، خلال حوارها لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، وفقا لموقع “elwatannews” أن:

“هناك موقفا حدث في آخر ميلاد لنجلي، واكتشفت أنه اشتكى من والده بسبب الهدية التى جلبها له، والتي تبين أنها تناسب طفلا في عمر الثلاث سنوات رغم بلوغه الـ11 عاما”.

وصرحت بالقول: “مش عاوزة ابني يتعقد… علشان كدة رفعت القضية”.

وأكملت الفنانة مى حسن، إنه: “لم يكن هناك خصومة بينها وبين طليقها، ولكن سبب رفع الدعوى هو الابن، ولكي يري والده ويشعر مثل بقية الأطفال بالتقرب من الوالد، موضحة أن الطفل أصبح لديه حالة نفسية سيئة لعدم وجود والده”.