قبل إبراهيم عيسى.. هؤلاء رشحوا لكتابة سيرة حياة عمرو دياب‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

منذ ان شارك الفنان عمرو دياب في بطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة يسرا، وعلى مدى الـ27 عاما الماضية، تعدد الحديث عن مشروع لتقديم سيرته الذاتية في عمل فني، أحيانا فيلم وفي أوقات أخرى مسلسل مثلما هو الحال حاليا بأحدث تجربة أعلن عنها مع الكاتب إبراهيم عيسى.

ومع الإعلان عن تعاقد الكاتب إبراهيم عيسى، وشروعه في كتابة مسلسل حمل مبدئيا اسم "المسيرة"، ويرصد مشوار عمرو دياب، منذ بدايته الفنية، حتى صعود نجمه، نرصد هنا أبرز الكتاب الذين تم الإعلان عن تناولهم سيرة حياة "الهضبة"، ولم تخرج تجاربهم للنور.

الكاتب الكبير وحيد حامد يأتي في مقدمة الذين تحمسوا لتناول رحلة عمرو، وكان ذلك وفقا لتصريحات صحفية له، عقب عرض فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" عام 1993.

وأكد حامد انه كتب بالفعل فيلما يرصد مشوار الهضبة بعنوان "المتمرد"، وجمعته عدة جلسات وقتها مع المخرج طارق العريان، قبل أن يتوقف المشروع لأسباب رفض الكشف عنها.

وبعد قيام الكاتب مدحت العدل عام 1992 بكتابة السيناريو والحوار والأغاني في فيلم "آيس كريم في جليم"، الذي لعب عمرو بطولته، تردد الحديث عن أكثر من مشروع يجمعهما لتقديم عمل فني يرصد رحلة صعوده، ومنها فيلم بعنوان "الولد".

وفي عام 2017 تم الإعلان عن مشروع مسلسل بعنوان "الشهرة"، وشهدت التجربة أكثر من تعديل قبل توقفها تماما، إذ قام بالبداية الكاتب مدحت العدل بكتابة السيناريو والحوار، على أن يعرض "الشهرة" في موسم رمضان عام 2014، ويتولى إخراجه أحمد نادر جلال.

وبعد عام من الإعلان عن المسلسل، تم إسناد إخراجه إلى رامي عادل إمام، ويقوم ببطولته الفنان عمرو دياب بمشاركة حسين فهمي، وأحمد فهمي، وإدوارد، وسامي العدل، ومنة شلبي، وبشرى، ومحمد لطفي.

وفى عام 2015 أعلن مدحت العدل انسحابه من كتابة مسلسل "الشهرة"، بسبب خلافات في وجهة النظر مع المخرج طارق العريان، بعد إسناد مهمة إخراج العمل له بدلا من المخرج رامي إمام.

عام 2016 أعلن المنتج تامر مرسي تعاقده رسميا مع المؤلف هشام هلال وموسى عيسى لكتابة مسلسل يقوم ببطولته الفنان عمرو دياب، ويحمل اسم "عبد الله" وهو اسم نجله، على ان يقوم بإخراجه طارق العريان، ورشحت منى زكي لمشاركته البطولة.

وعلى الرغم من قيام هلال بكتابة حلقات المسلسل، والتأكيدات بأن التصوير من المقرر أن يكون في مصر ودبي وروسيا، على أن يعرض حصريا على قنوات "MBC " في موسم رمضان 2017، لم يخرج العمل للنور لتتعثر فكرة تقديم عمرو دياب ثالث مسلسل في تاريخه الفني.

وفي 2017 ظهر اسم تامر حبيب كمؤلفا لعمل يقوم ببطولته عمرو دياب، ولكن كان هذه المرة سينمائيا، وتشاركه البطولة دينا الشربيني ويقوم بإخراجه طارق العريان.

وقال تامر حبيب في تصريحات صحفية وتليفزيونية، إن الفيلم عبارة عن قصة رومانسية تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، تحكي عن نجم مشهور وفتاة تعيش على البحر وليست من معجبي النجم المشهور، إلى أن يجمعهما القدر بقصة حب.

وعلى غير المتوقع تراجع الحديث عن مشروع الفيلم أيضا، وعند احتفال المخرج بعرض فيلم "ولاد رزق"، أجاب عن سؤال بخصوص العمل الفني الذي كان يعده مع عمرو دياب، واكتفى بالإجابة "مات".