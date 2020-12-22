فيديو| أحلام بـ"الحجاب" في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة الإماراتية أحلام جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت أحلام في الفيديو مرتدية "حجاب"، كما حرصت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتدت "كمامة".

وعلقت أحلام على الفيديو "صباحي محبتكم، صباح الفرح".

جدير بالذكر أن أحلام احتفلت مؤخرًا، بمرور 25 عاما على إطلاق أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية.

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