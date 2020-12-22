صور| أحدث ظهور للفنانة سهير المرشدي.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع صورًا تجمعها بوالدتها الفنانة سهير المرشدي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، التي تم تكريمها قبل يومين في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.

انهالت تعليقات النجوم على الصور، وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق: "مليون مبروك".

وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: "ربنا يحفظها ويبارك في عمرها، بحبك أوي يا سوسو"، كتبت الفنانة رشا مهدي: "بحبكوا انتو الأثنين".

كرم مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ13، الفنانة سهير المرشدي عن أعمالها، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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