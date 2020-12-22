الجمعة.. طرح كليب "قلبي معذور" لنجوى كرم

أعلنت الفنانة نجوى كرم عن طرح أحدث أعمالها المصورة "معذور قلبي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كشفت نجوى موعد طرح الكليب، قائلة: "كليب سيبصر النور نهار الجمعة 25 ديسمبر الساعة الـ7 بتوقيت بيروت، 8 بتوقيت السعودية، كونوا على الموعد".

يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لنجوى كانت من

خلال أغنية "بيروت"، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات روجيه فغالي، ألحان وسام الأمير، وتوزيع موريس طويلة، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

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الجديدة "معذور قلبي"

إضافة إلى مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Senior، في نسخته الأولى، بجانب كل من "هاني شاكر، سميرة سعيد، ملحم زين"، حيث انتهت مرحلة "الصوت بس" لتبدأ المرحلة المقبلة من البرنامج وهي مواجهة المواهب ببعضها البعض.

حظى البرنامج على نسبة مشاهدة عالية، حيث إنه متخصص في المواهب الغنائية لعمر الـ60 فيما فوق، فشهد البرنامج تفاعل متابعيه مع مواهبه الفريدة والمميزة.