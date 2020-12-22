في ذكرى وفاتها.. تفاصيل في حياة الفنانة سناء جميل

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرى وفاة الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا في 27 أبريل 1930، ووافتها المنية في يوم 22 ديسمير لعام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا.
شاركوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بصور من أعمال الفنانة سناء جميل على مدار حياته المهنية، التي أسكنت ذاكرة المصريين والمشاهدين.
وقررت سناء جميل، دخول الفن رغمًا عن أهلها، وهو ما أدى إلى أن تحدث قطيعة بينهم امتدت إلى وفاتها، ولم يقوموا بحضور العزاءأو الجنازة الخاصة بها.
كما أن الفنانة سناء جميل، شاركت فى عدد من الأعمال الفنية ووصل رصيدها الفني إلى 65 عملًا تنوع بين السينما والتليفزيون والمسرح، كانت بداية الانطلاقة الحقيقية لها في فيلم "بداية ونهاية " والذى حلت بديلة الى الفنانة فاتن حمامة.
ارتبطت الفنانة سناء جميل، بالكاتب الصحفي جريس لويس، وكانت نموذجا لقصص الحب الرومانسية والارتباط الذى يتفانى كل طرف فيه فى
إضافة إلى أنه كان كل منهما محور حياة الأخر، ومتكأه الذى يستند عليه، حتى أن لويس جريس لم يستخدم العصا ليستند عليها ماشيا إلا بعد وفاة سناء، التى أصيبت بسرطان الرئة وظلت تعانى لمدة 3 أشهر وكانت وفاتها أكبر صدمة فى حياة رفيقها المحب العاشق الوفى، الذى أراد أن يحقق رغبتها فى أن تلتقى بأحد أقاربها ولو بعد وفاتها فانتظر ثلاثة أيام قبل دفنها على أمل أن يظهر أحد أفراد أسرتها ليشارك فى تشييعها إلى مثواها الأخير.
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