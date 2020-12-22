(تحابيش الفن مع الكوميدية) محيي إسماعيل يتربع على عرش العالم الموازي

تصدر الفنان محيي إسماعيل، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد استضافته مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، مساء أمس، وتصريحاته المثيرة للجدل دائمًا.

محيي إسماعيل، دائمًا ما يصنع جدلًا بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته، فكل أحاديثه سواء على المستوي الفني أو الشخصي تكون محل اهتمام من رواد السوشيال ميديا، إذ إن تصريحات غير مألوفة، ووصفوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "في عالم موازي".

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ومن ضمن الأسئلة التي وجهتها إسعاد يونس، للفنان محيي إسماعيل، عندك استعداد تموت أو تتحبس عشان مبادئك يا محيي؟، ليرد محي إسماعيل،: "لأ طبعا ...مش جايز أنا حمار ومش فاهم حاجة؟".

وقال كريم، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "محيي اسماعيل بيمثلني جدا لما قال ساعات اسخن كدا واقوم البس عشان انزل وبتاع وبعد كدا أقول لنفسي هوا أنا ورايا ايه واشد

البطانية وانام".

وعلق النجم محي إسماعيل أيضًا، قائلًا: "الدنيا تلج في الشتاء، والبيجاما مابتأديش الغرض، قمت مكلم الترزي قولتله فصلي بطانيتين على مقاسي، قالي صعب قماشها تخين، قولتله اخلص وكلمني آجي استلم، وبالفعل خلصهم وطلب 400 جنيه اديته 300 بس.. واللكلوك ده لزوم الفاشون".

أما بالنسبة للحياة العاطفية للفنان محيي إسماعيل، قال:"حبيت فتاة تركية هزارها تقيل، زقتني مرة في المياة كنت هغرق فسيبتها، وكمان حبيت ألمانية وسودانية، ولكني تزوجت في الأخير من مصرية".

وتابع: "الزواج استمر 10 سنين بدون إنجاب، لأن "الشقة من حق الزوجة" فالمرأة الحاضنة في القانون تملك الشقة بعد الانفصال، وعظماء التاريخ لقوا حتفهم بسبب الحب والمرأة".