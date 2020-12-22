مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم دنيا سمير غانم في دورته الخامسة

يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، النجمة دنيا سمير غانم ، باعتبارها نموذجاً يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلا عن كونها من أهم نجمات جيلها اللاتي قدمن أعمالا مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن دنيا سمير غانم واحدة من أهم المواهب الموجودة في السينما المصرية، ونجحت خلال سنوات قليلة في تقديم أعمال مهمة حظيت بإعجاب الجمهور. وأضاف عبدالخالق، أن أعمال دنيا سمير غانم على الشاشة الفضية كان لها صدى إيجابي على المستوي النقدي، مثل "كباريه" و"الفرح" مع

المخرج سامح عبد العزيز، و"إكس لارج" مع المخرج شريف عرفه، كما لفتت الأنظار بأدائها المتنوع أمام عدد كبير من نجوم السينما المصرية في أفلام حققت نجاحا تجارياً كبيراً، مثل "لف ودوران" و"إكس لارج" مع أحمد حلمي، و"يا أنا يا خالتي" مع محمد هنيدي، و"طير انت" و"لا تراجع ولا إستسلام" مع أحمد مكي، و"365 يوم سعادة" مع أحمد عز .

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وأكد الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، أن اختيار دنيا سمير غانم لتكريمها

في الدورة الخامسة، يأتي من منطلق الاحتفاء بنجمات السينما الشابات اللاتي يحملن علي عاتقهن مسئولية تطور وازدهار السينما المصرية في السنوات المقبلة، ليواصلن المسيرة التي بدأتها النجمات المصريات منذ مطلع القرن العشرين . وأشار أبوالعلا، إلى أن دنيا سمير غانم تعتبر نموذجاً للفنانة الشاملة القادرة علي تقديم كافة الأدوار، كما أن عطائها الفني لم يتوقف على شاشة السينما فقط، حيث تألقت في الدراما التليفزيونية وأصبحت واحدة من أهم نجماتها، من خلال مسلسلات ناجحة مثل "نيللي وشريهان" و"لهفة" و"في اللا لا لاند" و"بدل الحدوتة تلاتة"

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، سيكرم في أيضا في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين حيث يمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها الفني الطويل، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والاتحاد الأوروبي، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ومؤسسة أكت.