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بعد مشاركته في تحدي "محسود".. وائل جسار لعمرو دياب: قلبك نظيف

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 سجل الفنان وائل جسار مشاركته في التحدي الشهير لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

 

 أعاد المستشار ومؤلف الأغنية تركي آل الشيخ نشر المقطع الغنائي عبر "تويتر"، ليصل إلى دياب ويعلق عليه قائلاً: "الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".

 

ليجيبه وائل في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل

الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "حبيبي يا عمرو يا هضبة ويا أخويا، أنت دايمًا معودنا على الحاجات الحلوة زي قلبك النظيف".

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 قدم دياب "محسود "أخيراً، في أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد،

كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد عز، تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أنا وأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا مين".

 وأطلق دياب تحدي "محسود"، خلال الأسبوع الماضي بعد طرح البرومو الدعائي لها، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم "رامي صبري، رامي جمال، أحمد جمال، مي فاروق، كارمن سليمان".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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