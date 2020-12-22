سجل الفنان وائل جسار مشاركته في التحدي الشهير لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
أعاد المستشار ومؤلف الأغنية تركي آل الشيخ نشر المقطع الغنائي عبر "تويتر"، ليصل إلى دياب ويعلق عليه قائلاً: "الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".
ليجيبه وائل في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "حبيبي يا عمرو يا هضبة ويا أخويا، أنت دايمًا معودنا على الحاجات الحلوة زي قلبك النظيف".
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قدم دياب "محسود "أخيراً، في أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد،
وأطلق دياب تحدي "محسود"، خلال الأسبوع الماضي بعد طرح البرومو الدعائي لها، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم "رامي صبري، رامي جمال، أحمد جمال، مي فاروق، كارمن سليمان".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركته في تحدي "محسود".. وائل جسار لعمرو دياب: قلبك نظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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