(فيديو) كارول سماحة تحقق أكثر من 115 ألف مشاهدة بكليب "من سنة لسنة"

سجلت الفنانة كارول سماحة، بكليب أغنية "من سنة لسنة"، اكثر من 115 ألف مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:كارول سماحة، ألحان:أدوارد بولا، توزيع: إيليو كلاسي، وتقول كلماتها"من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد هيدي أجمل فرحة منعيشا بالسنة منتخطى المسافات منتلاقى بالأحباب كلنا إيد بإيد هيدي أجمل فرحة منعيشا سوا الوجوه الي عم تضحك أحلام

بتتحقق ولاد عم تركض هون وهون لقلوب بتتحنن والناس بتتزين صار الميلاد عنا هون".

كانت كارول قد طرحت أخيراً ألبومها الجديد "كريسماس كارول"، وذلك احتفالاً بلالي رأس السنة، وضم 9 أغاني، منهم "من سنة لسنة، سانتا، أيام الشتي، ملك السلام، بآخر الشارع"، وقد طرحت أغنيتي "من سنة لسنة، أيام الشتي" قبل

طرح الألبوم كمرحلة دعائية له.

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جانب أغنية "قلبي وقع" التي طرحتها ضمن أحداث مسلسل "مدرسة الحب3"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

الأغنية كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان: يوسف، يان بيريير، توزيع: روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

وعلى الصعيد السينمائي تم تكريم كارول ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة".