بعد شائعة إصابتها بكورونا.. تعرف على الأزواج الـ5 للمطربة أنغام

تعيش المطربة أنغام طول الوقت بين شائعات عديدة عن حياتها، ولا تكاد تمر فترة طويلة حتى تظهر شائعة أخري تلاحقها، ففي الساعات الأخيرة انتشرت شائعة إضابة أنغام بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن إصابة مديرة أعمالها راندا رياض، ما جعل أنغام تنفي إصابتها بالفيروس، وتؤكد أنها ليست مخالطة لمديرة أعمالها.

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ورغم أن أنغام تفرض السرية التامة على حياتها الشخصية، إلا أنها حياتها الزوجية تعرضت لكثيرًا من الشائعات، حتى نشر البعض اخبار عن زواج أنغام من قائد فرقتها الموسيقار هانى فرحات، لكن سرعان ما نفت انغام هذه الشائعة من خلال حسابها بموقع تويتر، قائلة:" فرحات صديق مقرب وليس زوجًا".

وتعد الزيجات المستمرة للفنانة أنغام أحد أهم الموضوعات التى تثير الشائعات حول حياتها، ويجعلها حديث المصريين من وقت لآخر، لكن في التقرير التالي نستعرض لكم عدد المرات التى تزوجت للمطربة أنغام

مجدي عارف الزوج الأول للمطربة أنغام

يعد مهندس الصوت مجدي عارف الزوج الاول للفنانة أنغام، والذي وتحدثت عنه في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، بعدما تردّد وقتها أن والدها، الموسيقار محمد على سليمان، لم يكن راضيًا عن الزيجة وغضب بشدة بسببها، وأنجبت أنغام من زوجها مجدي عارف أبناها عمر، واستمر الحياة بينهم لمدة 5 سنوات حتى أعلنت عن انفصلت عنه.

شاهد.. أنغام تتحدث عن زوجها مجدي عارف

فهد الكويتي الزواج الثاني لأنغام

تزوجت انغام للمرة الثانية من الموزع الكويتي فهد عام 2004، وتعاونا سويًا في عدة أعمال فنية، أبرزها "بحبك وحشتيني"، وأنجبت منه أبنها عبدالرحمن، وبعد رفعت دعوى خلع حتى انفصلت عنه عام 2007.

أحمد عز يتزوج أنغام سرًا

أما الزواج الثالث لأنغام فكان سريًا من النجم أحمد عز، والذي تم اكتشافه، نتيجة المشاكل التي وقعت بين الأخير والفنانة زينة، إلا أنه تم كشف ورقة الزواج، وأكدت أنه لم

يستمر سوى عام واحد فقط.

زواج أنغام من أحمد إبراهيم

الزيجة الرابعة وهي من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي تكبره بحوالي 10 سنوات، فكانت هذه الزيجة هي الأشهر وسط انتشار مواقع السوشيال ميديا التي تناولت أخبارها بشكل يومي.

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وعاشت أنغام بسبب زواجها الأخير في عاصفة من المشاكل، بدايةً من ابنها عمر الذي أعلن احتقاره لزوج أمه، ونشبت حالة من التوتر بينهما مرورًا بقيامه بإلغاء متابعته لها من مواقع التواصل، وحذف صورهما سويًا، إلا أن الزواج بينهما لم يستمر طويلًا بسبب وصول المشاكل لزوجة أحمد الثانية، والتي أقامت دعوى طلاق قبل أن يقرر العودة لها وانفصالها عن أنغام.

نشأة المطرية أنغام

ولدت انغام في 19 يناير عام 1972 بمدينة الإسكندرية، وهي أبنه الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سبب في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كان تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها.

في منتصف التسعينات قررت أنغام التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الأستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيها والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية لتحقق نجاح باهر.