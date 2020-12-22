بالفيديو: أقوى الضربات القاضية في 2020

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أقوى الضربات القاضية
نشر حساب “BellatorMMA” للفنون القتالية المختلطة على “يوتيوب”، فيديو لأفضل الضربات القاضية في العام 2020.
وتضمن الفيديو، الضربة القاضية التي أسقط بها المقاتل الروسي فاديم نيمكوف، منافسه الأمريكي ريان بايدر.
وكان نيمكوف، البالغ عمره 28 عاما، تغلب على بايدر، بعدما أسقطه في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في أغسطس الماضي، ليتوج المقاتل الروسي بلقب “Bellator” في فئة الوزن الخفيف الثقيل.
ونيمكوف هو تلميذ البطل الروسي السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة “MMA”، فيدور إميليانينكو، والذي يشرف على تدريبه.
وفيما يلي فيديو لأفضل الضربات القاضية في رياضة الفنون القتالية المختلطة في العام 2020، وفقا لـ”BellatorMMA”، وذلك بحسب RT
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