تعرف على فعاليات اليوم الثالث بالمهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تستمر عمل ورشة المكياج والتنكر تحت إشراف الفنان إسلام عباس وذلك من العاشرة صباحا حتى الثانية عصرا، بقاعة الورش بالمجلس الأعلى للثقافة، وتشهد المسارح المقام عروض الدورة الحالية 6 عروض.

تعرض مسرحية "حريم النار" للمخرج محمد مكي، ومن تأليف شاذلي فرح في تمام السادسة مساء على مسرح الطليعة، وفي تمام السادسة مساء على مسرح السلام، يعاد العرض المسرحي "هيلفجوت" إخراج وإعداد وتنفيذ موسيقى محمد إبراهيم مصطفى، وشارك في الإعداد محمد حسن، محمد سعدني، أحمد عباس، محمد صلاح، كما يقام العرض المسرحي "مومنتم" على مسرح الجمهورية في تمام السادسة مساء، وهو من تأليف هاني نبيه، وإخراج أنطوان إيميل شفيق.

وعلى مسرح متروبول وفي تمام الثامنة مساء، يعاد العرض المسرحي "أوسكار والسيدة الوردية" تصميم سينوغرافيا وإخراج بيشوي برسوم، ومن تأليف إيريك إيمانويل شميث.

بينما يعاد العرض المسرحي "أفراح القبة" من إعداد وإخراج يوسف المنصور، في تمام الثامنة مساء على مسرح الشباب العائم، وهو من تأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ ، ويقام العرض المسرحي "قاع" في تمام الثامنة مساء على مسرح العرائس، وهو من تأليف وإخراج محمود محسن.

الدورة الثالثة عشر تقام فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتي تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصري الذي يؤرخ له منذ عام 1870، وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور والدكتورة هدى وصفي والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدى حسين بكري والفنانة هايدي عبدالخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.