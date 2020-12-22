مي العيدان تهاجم لطيفة: "عمرك 59 سنة وتتكلمي عن الإنجاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان جدلُا بعد تعليقها على تصريحات المطربة التونسية لطيفة عن الإنجاب.

ونشرت مي صورة لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لطيفة التونسية: "أرفض الإنجاب لأنها مسؤولية، يا حليلج عمرك 59 سنة وتتكلمين عن الإنجاب".

قالت لطيفة خلال حلولها ضيفةً على برنامج "منا وجر" الذي يعرض على قناة MTV اللبنانية: "أنا لو حبيت اتبنى كنت أنجبت وهي مسؤولية كبيرة جدا وأنا مش قدها، إنك تكوّن شخص وتعلمه وتربيه وتخليه في أحسن صحة صعب"، وأضافت "الإنجاب قرار شخصي ومش ندمانة عليه على العكس أنا فرحانة بأولاد اخواتي ماليين علي الدنيا وبشوفهم وقت اللي ممكن أشوفهم، رب العالمين لا يعطي الواحد كل شيء، أنا بحب أركز بما منحني إياه ربنا، أعطاني موهبة أصقلتها ودرستها حبيتها وأحبها".

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان أمين القلسي.