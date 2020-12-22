تمنت أن تكون مطربة ولا تحب الظهور إعلاميا لهذا السبب.. معلومات عن نور اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة اللبنانية نور بعيد ميلادها غدًا، إذ أنها من مواليد 23 ديسمبر.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن نور:

- ولدت الفنانة نور عام 1977 في بيروت.

- تخرجت نور من القسم الأدبي في مدرسة الراهبات .

- التحقت نور بكلية الفنون الجميلة قسم الرسم والتصوير عام 1995.

- كانت الإعلانات هي البداية التي اتجهت لها نور قبل التمثيل.

- كان أول ظهور لنور في السينما من خلال فيلم "شورت وفانلة وكاب" عام 2000.

- بعدها شاركت نور في عدة أفلام، منها "أصحاب ولا بيزنس"، "سنة أولى نصب"، "عوكل"، "إزاي البنات تحبك"، "ملاكي إسكندرية"، "الرهينة"، "ميكانو"، غيرها.

- شاركت نور في مسلسلات "العميل 1001"، "سرايا عابدين"، "رحيم"، "البرنس"

- قالت الفنانة اللبنانية نور، إن أول قصة حب لها كانت وهي في الخامسة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أنها كانت تحب الرسم في المدرسة، ثم التحقت بكلية الفنون الجميلة.

- وأضافت نور، خلال لقائها مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها لم تفكر في طفولتها في أن تصبح ممثلة، ولكنها كانت تتمنى أن تكون مطربة، ولكن طبقة صوتها غير جيدة.

- وتابعت الفنانة اللبنانية بأن أول فيلم عُرض عليها كان من شركة "العدل جروب" للمشاركة في تمثيل "همام في أمستر دام"، ولكن كانت وقتها غير مستعدة، وكانت اللهجة المصرية بالنسبة إليها صعبة للغاية، وفي السنة الثانية بعد هذا العرض قامت بالاشتراك في التمثيل في فيلم "شورت وفانلة وكاب".

- وأكدت نور أن والدها كانت شخصيته متفتحة، ولم يعترض على مشاركتها في التمثيل، وتوجهت برسالة إلى والدها على الهواء، قائلة: "ربنا يخليك ليّا وأختي ووالدتي".

- قالت الفنانة اللبنانية نور، إنها لا تحب الظهور على شاشات الإعلام ما دام لا يوجد لديها عمل فني جديد تتحدث عنه، مشيرة إلى أن شخصيتها خجولة، ولكنها ليست سببًا في عدم ظهورها إعلاميًّا باستمرار.

ويعرض للفنانة نور اللبنانية حاليًا مسلسل "جمال الحريم"، بطولة خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربي، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.