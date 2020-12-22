بعد اتهام سارة الطباخ له بسرقة "سكوتر".. هل خضع الشرنوبي للتحقيق؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل استدعت النيابة العامة بأكتوبر، الفنان محمد الشرنوبي للتحقيق معه؟ في البلاغ المقدم من المنتجة سارة الطباخ، والذي تتهمه فيه بسرقة "سكوتر" منها.

المستشار حسين هلال، محامي الفنان محمد الشرنوبي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "لم يصل أي إستدعاء أو أخطار رسمي من النيابة العامة، وإن كنا نتابع التحريات التي تجرى بشأن المحضر".

وأضاف "في حالة استدعاء النيابة للفنان محمد الشرنوبي، لدينا مايثبت كيدية البلاغ، وبالتالي حفظ المحضر بعد التأكد من كون السكوتر المشار إليه كان هدية من المنتجة للفنان".

هلال اختتم بالقول "الفنان محمد الشرنوبي بحمد الله حاليا في مرحلة التعافي تماما، بعد خضوعه للعزل المنزلي، إثر إصابته بفيروس كورونا".

كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر النيابة.

وأشارت التحريات أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومباوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت "سكوتر مسروقة منها منذ 8 أشهر.

وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضر وقت اكتشافها سرقة "السكوتر" وعندما شاهدته في الكومباوند سألت أفراد الأمن عن مالكها فأخبروها أنها ملك المطرب محمد الشرنوبي ووجهت له تهمة السرقة.