قبل أيام من عرضه.. ثاني أغنيات مسلسل لؤلؤ "أقوى من الحياة"

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الجديد "لؤلؤ"، ثاني أغنياته، التي حملت عنوان "أقوى من الحياة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزبع نادر حمدي، وتعتبر ثاني أغنيات المسلسل، الذي سيتم عرضه يوم الأحد المقبل عبر قنوات ON الفضائية.

يذكر أنه تم طرح أغنية "لؤلؤ"، خلال الأسبوع الماضي عبر "يوتيوب"، كلمات: سارة

كمال، ألحان: هيثم نبيل، وتضمن كليب الأغنية مشاهد من المسلسل، إضافة إلى عرض مسرحي للأغنية لبطلة المسلسل الفنانة مي عمر.

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"لؤلؤ" بطولة "أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم،

سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام".

وشاركت مي أخيرًا، في مسلسل "الفتوة"، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، بجانب كل من " ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق".