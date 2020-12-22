مأخوذ من روايات توفيق الحكيم..(تفاصيل) فيلم اهل الكهف

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، تفاصيل فيلمه الجديد"أهل الكهف"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

نشر أيمن البوستر الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلاً:"يارب يا كريم ..فيلم أهل الكهف .. دعواتكم بسم الله

خالد النبوي - غاده عادل - محمد ممدوح - محمد فراج - احمد عيد - محمود حميده -

ريم مصطفى - عبد الرحمن ابو زهره - مصطفى فهمي - بيومي فؤاد - صبري فواز - احمد فؤاد سليم - هاجر احمد -باسنت شوقي - احمد الشربيني"

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يذكر أن "أهل الكهف"، مأخوذ من

إحدى روايات الأديب الكبير توفيق الحكيم، معالجة درامية:أيمن بهجت قمر، إخراج:عمرو عرفة.

كانت أخر الإصدارات الكتابية لـ أيمن من خلال أغنية "ياأنا يالاء"، ااهضبة عمرو دياب، والتي حملت إسم ألبومه الجديد، إضافة إلى

يذكر أن آخر أعمال أيمن الكتابية، كانت من خلال أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، التي سجلت أكثر من 330مليون مشاهدة فيما يقرب من شهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما.