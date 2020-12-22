الشائعات تملأ حياتها.. أنغام تسير نحو نجاح جديد

تفرض ا لمطرية أنغام السرية دائمًا على حياتها الشخصية، ورغم ذلك تتعرض للكثير من الشائعات ما بين الانفصال من شخص والزواج بآخر، لكن الشائعة الأخير التى تداولها البعض عن الفنانة أنغام اختلفت، حيث نشر البعض أنها تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخالطة مديرة اعمالها راندا رياض التى اعلنت إصابة بالفيروس، وإيجابية التحاليل.

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انتشار شائعة إصابها بكورونا، دفعت الفنانة أنغام إلى الخروج في وسائل الإعلام لنفي الشائعة، والتاكيد على أنها ليست مصابة بالفيروس، لكنها قررت العزل المنزلي، مشيرة إلى انها لا تخالط مديرة أعمالها.

شائعة زواج أنغام من هاني فرحات

إصابة أنغام بكورونا، ليست الشائعة الوحيدة التى تعرضت لها على مدار حياتها، بل طارتها شائعة الزواج من قائد فرقتها الموسيقار هانى فرحات، لكن سرعان ما نفت انغام هذه الشائعة من خلال حسابها بموقع تويتر.

نشأة المطربة أنغام

ولدت انغام في 19 يناير عام 1972 بمدينة الاسكندرية، وهي أبنه الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سبب في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كان تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها.

في منتصف التسعينات قررت أنغام التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الأستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيها والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية لتحقق نجاح باهر.

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حياة أنغام الزوجية

تزوجت الفنانة أنغام من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وانجبت ابنها عمر، وفي عام 2004 تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أنغام أم للمرة الثانية حين انجبت ابنهما عبد الرحمن.

أنغام ترفع دعوى خلع

في سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014.

وفي فبراير العام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم. وأعلنا انفصالهما رسمياً في 8 مارس 2020.