حصاد 2020 | سبب تراجع البرنس في تزاحم المسلسلات الأكثر بحثًا لهذا العام

أصدر محرك البحث جوجل، أبرز ما شغل الرأي العام في دول العالم والأكثر بحثًا لدي مواطني كل دولة على حد، فكان مسلسل البرنس الذي عرض في رمضان 2020، له دور في تزاحم التريندات الأكثر بحثًا لعام 2020 في مصر والمملكة العربية السعودية.

مسلسل البرنس من بطولة نمبر وان وأحمد زاهر، ومحمد علاء وريم سامي ورحاب الجمل، وعدد من نجوم الفن، وتدور أحداثه حول عائلة رضوان، ونهب حق أخيهم "رضوان البرنس" محمد رمضان، مع تلفيق التهم والقضايا.

استحوذ مسلسل البرنس، في شهر رمضان 2020، على مكانة خاصة لدي المشاهدين على مدار الشهر الكريم، حيث كانوا ينتظرون ويتوقعون الحلقات التي لم تعرض، فكان البرنس حاضر وسط العائلات والمنازل في شهر رمضان، حيث كان من الأعمال التي لاقت بحثًا ومتابعة قوية من الجمهور.

وبالرغم أنه يفصلنا عن شهر رمضان الكريم

لعام 2021 قرابة الثلاث أشهر، إلا ما زال يحصد مسلسل البرنس، الجوائز فيما قدمه من فن واهتمام جماهيري قوي خلال رمضان 2020، حيث حصد مسلسل البرنس جايز أفضل مسلسل لعام 2020 من دير جيست منذ أيام ماضية.

وتسلم المنتج الفنى فتحى إسماعيل جائزة أفضل مسلسل، عن البرنس، من مؤسسة دير جيست لعام 2020، فيما حصد أحمد سعد جائزة أفضل تتر مسلسل عن "البرنس"

30 حلقة من الأعمال بمسلسل البرنس، تنوعت الأحداث ما بين الدراما والأكشن والرومانسية، مزيج من الأحداث توالت على مدار الثلاثين حلقة، نجحت خلالهما وجوه جديدة في الظهور، وتألق معتاد من الأبطال.

وتقدم مسلسل الأختيار بطولة النجم أمير كرارة، الأكثر بحثًا في عام 2020، وفقًا لمؤشر البحث جوجل، ويعود ذلك لعدة

أسباب، في المقام الأول لان قصة المسلسل مألوف من الواقع واستشهاد المقاتل أحمد المنسي، أحد أبطال القوات المسلحة المصرية في محاربته للارهابيين في سيناء.

إضافة إلى مشاركة عدد كبير جدًا في كل حلقة على حدا، وتجسيد أدوار أبطالنا بالقوات المسلحة الذين استشهدوا في الدفاع على أرض سيناء ومكافحة الإرهاب وتهديد الأمن القومي المصري، فضلًا عن أن العام الماضي شهد دورًا كبيرًا للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب وقطع منابع الارهابين من جذورها .

يأتي ذلك في ظل انتظار المشاهدين لأعمال حقيقة وتصوير واقعي بإنتاج مميز وضخم لإظهار قوة وصلابة القوات المسلحة للوطن العربي والعالم أجمع، فيما أن مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في العمل أعطي للمسلسل قوة وجاذبية وتشوق المشاهدين لمعرفة كل ماهو قادم من المسلسل.

عرض مسلسل "البرنس" على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، الفنان الموقوف، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.