فيديو| ابنة أصالة تبرز مهاراتها في العزف على "البيانو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت شام في الفيديو وهي تعزف على آلة "البيانو"، علقت: "البيانو والشموع هما أفضل مزاج في العطلة بالنسبة لي". علقت الفنانة منى زكي على الفيديو: "أنا عايزة أجي". وطرحت المطربة السورية أصالة نصري أحدث أغانيها، مؤخرًأ، التي تحمل اسم "الفرق كبير"، وهي من ألحان نواف عبدالله، وتوزيع خالد عز.

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