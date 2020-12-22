رانيا يوسف تحيي ذكرى ميلاد الكاتب عبدالحي أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة رانيا يوسف ذكرى ميلاد الكاتب عبدالحي أديب، التي توافق 22 ديسمبر.

ونشرت رانيا مجموعة أفيشات لأفلام كتبها أديب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت: "اليوم يمر ذكرى ميلاد الكاتب الكبير عبدالحي أديب، الكاتب الذي انطلقت مسيرته إلى نصف قرن جمع بين الكلاسيكية والحداثة وقدم لنا أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، والتي نتذكر منها الكثير حتى اليوم وغيرها من الأفلام التي شكلت وجدان الكثير من الجمهور العربي".

من ناحية أخرى تشارك رانيا يوسف في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب وأحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.

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