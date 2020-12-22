التفاصيل الكاملة لعزل أنغام.. بعد إصابة مديرة أعمالها

تستعد الفنانة أنغام للغناء في حفلها المقبل في الإمارات العربية المتحدة، الذي يقام في مدينة الشارقة على مسرح مدرج خورفكان، برفقة المايسترو هاني فرحات، بمناسبة رأس السنة، ومن المقرر طرح أنغام ألبومها "مزج" بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا.

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في الأيام الماضية أعلنت راندا رياض مدير أعمال أنغام، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابي وكان أسبوع صعب بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن"، الأمر الذي جعل البعض يتوقع إصابة الفنانة أنغام نتيجة مخالطة مديرة أعمالها.

وكشفت المطربة أنغام في تصريحات صحفية، أنها لم تصب بفيروس كورونا، كما تردد خلال الأيام الماضية، بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض، مشيرة إلى أنها لا تختلط بمديرة أعمالها

أنغام في العزل المنزلي:

هذه الفترة، وتتواجد فى المنزل حاليًا، لافتة إلى أنه في الطبيعي قبل إصابة راندا، يكون هناك إجراءات احترازية من الثنائى للحماية من فيروس كورونا.

فور الإعلان عن إصابة مديرة أعمالها راندا رياض بفيروس كورونا المستجد، قررت المطربة أنغام العزل خوفًا من إصابتها، قبل حفلها الغنائي الكبير المقرر إقامته في إمارة الشارقة يوم 31 ديسمبر بمسرح مدرج خورفكان، بمصاحبه المايسترو هانى فرحات.

حفل أنغام في الإمارات:

يعتبر حفل أنغام في مدينة الشارقة بالإمارات الأول لها منذ غياب أكثر من شهرين عن إحياء الحفلات، ومن المقرر أن تقدم فى الحفل، عددًا كبيرًا من أغنياتها المصرية والخليجية، منها مزح، وغريب ألف،

وأسف، ولا تستغرب، ولايقين، وأدور اسمك حبيبى، وأنانى، ولا تهجى، وقلب معى، وأكتب لك تعهد، وعمرى معاك، ويا ريتك فاهمنى، وحالة خاصة جدًا، وحته ناقصة، ولا دبلت، ومطمنة، وهدنة، وبتوصفنى بتكسفنى، وبعتلى نظرة، وبقول نسياك، وأساميك الكتيرة، وبخاف أفرح، سيدى وصالك.

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السلالة الجديدة لفيروس كورونا( كوفيد-19):

في الأسابيع الماضية رأى الخبراء أن الانتشار السريع لعدوى لفيروس كورونا" كوفيد-19" يرجع إلى سلالة جديدة أشد خطورة لفيروس كورونا المستجد.

صفات السلالة الجدية لفيروس كورونا:

لا تعد هذه المرة الأولى التي يتحوّر فيها فيروس كورونا الذي بدل حال العالم منذ ظهوره أواخر ديسمبر الماضي في الصين، كما أنها قد لا تكون المرة الأولى التي تتغير فيها المادة الوراثية للفيروس.

السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70%، يوجد 23 تغير في السلالة الجديدة لفيروس كورونا، تستطيع الالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.

لا يوجد دليل حالي يشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات، أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات.