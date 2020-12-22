فيلم Nomad land فبراير المقبل

متابعة بتجـــــــــرد: قررت الشركة المنتجة للفيلم الأميركي Nomad land، إخراج كلوي تشاو، طرحه بدور العرض حول العالم يوم 21 فبراير المقبل.

وسبق أن عرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمرة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما “الأسد الذهبي” من مهرجان فينسيا، و”اختيار الجمهور” من مهرجان تورنتو، وNomad land من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأميركي خلال فترة الكساد العظيم، وعرض بمهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

الجديرذكره أن فرانسيس مكدورماند، بطلة الفيلم، سبق أن نالت جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، وذلك عن دورها في فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.