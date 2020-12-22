أوباما يروج لأفضل 10 كتب في عام 2020

متابعة بتجـــــــــــرد: أخذ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما استراحة من الترويج لكتابه لتسليط الضوء على أفضل 10 كتب العام.

وخلال الآونة الأخيرة، قام باراك أوباما بجولة دعاية افتراضية للجزء الأول من مذكراته الرئاسية، “أرض الميعاد”، ولكن بين ظهوره في بوك تيوب وحفل جائزة بوكر، ما زال أوباما يخصص بعض الوقت لتسليط الضوء على بعض كتبه المفضلة لهذا العام، بحسب واشنطن بوست.

وعلى الرغم من أن “أرض الميعاد”، التي بيعت أكثر من 3 ملايين نسخة، لم تظهر ضمن اختيارات أوباما، إلا أنه أضاف أنه يعتقد أنه “كتاب جيد جدًا”.

1. “مرثيات وطن” لأياد أختار

2. “جاك” لمارلين روبنسون

3. Caste بقلم إيزابيل ويلكرسون

4. “العظمة والخسيس” بقلم إريك لارسون

5. “بريق” بقلم رافين ليلاني

6. “كم من هذه التلال من الذهب”، بقلم سي بام زانج

7. “لونغ برايت ريفر” ليز مور

8. “ميموريال درايف” بقلم ناتاشا تريثيوي

9. “توايلايت من الديمقراطية” بقلم آن أبلباوم

10. “ديكون كينغ كونغ” لجيمس ماكبرايد